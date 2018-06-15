مصرع حارس سقطت عليه بوابة مدرسته الحديدية أثناء عمله بالمنوفية

لقي حارس بمدرسة منوف الثانوية الصناعية مصرعه أثناء عمله بالفترة الليلية بالمدرسة سقطت عليه بوابة مدرسته الحديدية وحدثت إصابته التي أودت بحياته.



تلقي اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي بتلقيه بلاغا من مستشفى منوف العام بوصول " هشام.م.ع " 51 سنة حارس مدرسة منوف الثانوية الصناعية بنين جثة هامدة إثر إصابته بنزيف في المخ وشرخ في الجمجمة.



وبسؤال زوجته قررت أنه أثناء تواجد زوجها بالفترة الليلية بالمدرسة سقطت عليه بوابة المدرسة الحديدية وأحدثت إصابته التي أودت بحياته واتهمت إدارة المدرسة بالإهمال ونفت الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

