الجيش الأمريكي يعلن مقتل عضو بجماعة تابعة للقاعدة في ليبيا

قال الجيش الأمريكي في بيان إن القوات الأمريكية التي تعمل بالتنسيق مع الحكومة الليبية وجهت ضربة جوية إلى جماعة تابعة لتنظيم القاعدة جنوب شرقي بني وليد هذا الأسبوع مما أسفر عن مقتل مسلح.



وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أمس الخميس إن القوات الأمريكية ما زالت تُقيم نتيجة الضربة التي جاءت في إطار مساعي دحر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحرمان مقاتليه من حرية الحركة. ولم تحدد القيادة هوية المسلح.



وقالت القيادة إن الضربة التي نُفذت يوم الأربعاء على مسافة 80 كيلومترا تقريبا جنوبي شرقي بني وليد لم تسفر عن مقتل أي مدنيين. وتقع بني وليد على بعد حوالي 160 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من طرابلس.



وهذا هو الهجوم الثاني الذي يستهدف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الشهور الأخيرة. وقال الجيش الأمريكي إن ضربة أمريكية نُفذت يوم 24 مارس آذار أسفرت عن مقتل موسى أبو داود، وهو عضو بارز في التنظيم.