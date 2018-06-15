شاهد.. الصحافة السعودية تجلد منتخب بلادها..عكاظ:أفطرنا على بصلة وجابوا العيد.. الشرق الأوسط: الأخضر يحبط جماهيره.. سبق:سقوط مؤلم وأداء عشوائي متردد

الصحافة السعودية:

أداء باهت وخسارة قاسية للأخضر

الخسارة الثقيلة وقعت أمام 80 ألف متفرج

المنتخب السعودي خيب الآمال

الجماهير خرجت محبطة بعد الخسارة الخماسية

المنتخب السعودي دفع ثمن العشوائية والتردّد غاليًا





شنت الصحافة السعودية هجومًا حادًا على المنتخب السعودي، الملقب بالمنتخب الأخضر، والذي تلقى أمس الخميس هزيمة قاسية، عندما سكنت شباكه خمسة أهداف نظيفة للمنتخب الروسي، خلال المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 في روسيا.



وتحت عنوان "أداء باهت وخسارة قاسية للأخضر.. جابوا العيد"، في إشارة ساخرة إلى الأهداف الخمسة وكأنها عيدية عيد الفطر من المنتخب السعودي لبلاده، كتبت صحيفة "عكاظ": "لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن يخرج الأخضر السعودي بخسارة ثقيلة أمام المنتخب الروسي في افتتاح نهائيات كأس العالم 2018، فلم يظهر منتخبنا الوطني بمستواه المعروف وخسر بخماسية نظيفة سجلها كل من يوري كازينسكي (الدقيقة 12)، دينيس تشيريشيف (الدقيقة 43، 90)، أندري إيشينكو (الدقيقة 71)، ألكسندر جولوفين (الدقيقة 95)".



ونشرت "عكاظ" تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، تعليقًا طريفًا على خسارة المنتخب السعودي الثقيلة اليوم أمام المنتخب الروسي بخمسة أهداف مقابل لا شيء.



وقالت الصحيفة في تغريدة: "أفطرنا على بصلة 5-0"، في إشارة إلى إقامة المباراة قبيل توقيت أذان المغرب في آخر أيام شهر رمضان.



"خماسية روسية تخذل الأخضر في افتتاحية المونديال"، هكذا جاء عنوان صحيفة "الرياض"، التي علقت بالقول إن الخسارة الثقيلة وقعت أمام 80 ألف متفرج امتلأت بهم مدرجات ملعب لوجنيكي في موسكو".



أما صحيفة "الشرق الأوسط"، التي أبدت قدرًا من التعاطف مع المنتخب السعودي والتقدير لاصطحابه عددًا من أبناء الشهداء إلى المباراة، فكتبت تحت عنوان "الأخضر المونديالي يحبط جماهيره" أن المنتخب السعودي "خيب الآمال في مواجهته المونديالية أمس، لكنه ترك بصمة لا تنسى في قلوب 11 طفلا من أبناء الشهداء عندما اصطحبهم اللاعبون إلى ملعب استاد لوجينكي بالعاصمة موسكو".



وأضافت الصحيفة أن "الجماهير السعودية أشعلت الأجواء الباردة في العاصمة الروسية، وجذبت إليها في «الساحة الحمراء» والميادين القريبة منها، إلا أنها خرجت محبطة بعد الخسارة الخماسية".



ووصفت صحيفة "سبق" الهزيمة بأنها "سقوط مؤلم للأخضر السعودي أمام روسيا في افتتاح المونديال"، ناقلة عن وكالة "رويترز" أن "المنتخب السعودي سقط في الاختبار الافتتاحي أمام مضيفه الروسي، بخسارته أمامه 0-5، مساء الخميس، على ملعب لوجنيكي، في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم".



وأضافت الصحيفة "عاب أداء المنتخب السعودية العشوائية والتردّد، فدفع الثمن غاليًا، لا سيما في الشوط الأول الذي شهد أخطاءً تكتيكية واضحة للاعبيه".