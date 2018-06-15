جريمة قتل في أحداث الحلقة 29 من مسلسل مليكة

شهدت أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل "مليكة " للنجمة دينا الشربيني تطورات أبرزها وصول مليكة إلى مكتب سعيد الذى شعر بوجودها أثناء رحيلها، ما جعله يحتجزها هي الأخرى، وأخبرته بأنها تعرف أنه قام بتزوير نتيجة تحليل الـ DNA، وأنها مليكة وليست آية.



تنتهى أحداث الحلقة مع صوت إطلاق رصاصة من المسدس الذى كان يحمله سعيد، أثناء صعود باسل وقوته إلى العقار.



يذكر أن مسلسل "مليكة" من بطولة دينا الشربينى، رامز أمير، ومصطفى فهمى، وعمر السعيد، وأحمد العوضى، وندى بسيونى، وصفاء الطوخى، ودانا حمدان، وإيمان الزيدى، وآية سماحة، ولمياء كرم، وياسر على ماهر، وقصة أحمد طاهر ياسين وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال.