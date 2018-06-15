وزير الداخلية يجري حركة تنقلات بالوزارة

أجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات داخل قطاعات الوزارة فور أداء اليمين أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشملت الحركة تعيين اللواء الدكتور أحمد العمرى مساعد الوزير للأفراد بعدما كان يشغل منصب مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة وتعيين اللواء الدكتور أحمد إبراهيم رئيسا لأكاديمية الشرطة واللواء عماد صيام رئيس لجهاز الأمن الوطني واللواء محمد يوسف مساعد الوزير للأمن الاقتصادى واللواء حازم حماد الأمين العام لوزارة الداخلية.



كما شملت الحركة تعيين اللواء محمد السلاوى نائب قطاع التخطيط، وتعيين اللواء نبيل عبدالعظيم نائبا لمدير الإدارة العامة لشئون الضباط، واللواء هشام عبدالحميد مديرا للإدارة العامة للمتابعة.