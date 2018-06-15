ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يستهدف قياديا في تنظيم مسلح في أفغانستان

الجمعة 15/يونيو/2018 - 03:36 ص
صدى البلد
رويترز
قال الجيش الأمريكي إنه وجه ضربة استهدفت قياديا في تنظيم مسلح بالقرب من الحدود بين أفغانستان وباكستان، وصرح مسؤول أمريكي بأن هناك اعتقادا بأن الشخص المستهدف هو قائد حركة طالبان الباكستانية.

وقال اللفتنانت كولونيل مارتن أودونيل المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان "نفذت القوات الأمريكية ضربة لمكافحة الإرهاب يوم 13 يونيو في إقليم كونار بالقرب من الحدود بين أفغانستان وباكستان استهدفت قياديا بارزا في تنظيم إرهابي".

وأوضح مسئول عسكري أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن هناك اعتقادا بأن المستهدف كان الملا فضل الله قائد جماعة طالبان الباكستانية التي بدأت تمردا في باكستان منذ عشر سنوات.

وقال المسؤول إن حالة فضل الله ليست واضحة.

وفي مارس آذار عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى فضل الله.

ورغم أن مسلحي طالبان الباكستانية ما زالوا ينفذون هجمات، فإن الحركة فقدت السيطرة على كل الأراضي في باكستان منذ هجوم نفذته في ديسمبر 2014 على مدرسة عسكرية وأسفر عن مقتل 132 تلميذا.

وهددت طالبان الباكستانية، واسمها باللغة الأردية تحريك طالبان باكستان، بشن هجمات في الأراضي الأمريكية، وأعلنت مسؤوليتها عن هجوم فاشل بقنبلة في ميدان تايمز سكوير في نيويورك عام 2010.

وفي عام 2012 أطلق مسلحوها النار على ملاله يوسفزاي التي كان عمرها آنذاك 11 عاما والتي كانت تدافع عن حق الفتيات في التعليم. وحصلت ملاله على جائزة نوبل للسلام في عام 2014.

وتتهم الولايات المتحدة وأفغانستان باكستان بإيواء مسلحي طالبان الأفغانية ومقاتلي شبكة حقاني، وهو ما تنفيه إسلام اباد التي تقول إن حركة طالبان الباكستانية ما زالت تتمتع بملاذات آمنة في أفغانستان المجاورة.

ترشيحاتنا

بعد هزيمة السعودية بخماسية.. نبرة الثقة تطغى على مدرب روسيا

نشطاء ودبلوماسيون يتوقعون انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان

شاهد.. لحظة انفجار كابل كهرباء في عين شمس

وزيرة الصحة: أتعاون مع مقدمي الخدمة الطبية وسننهي قوائم الانتظار.. فيديو

إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بعيادة أسنان أطفال في كولورادو الأمريكية

«7 أمور» يُستحب فعلها قبل صلاة العيد .. تعرف عليها

قبل تناول كعك العيد.. نصائح لمرضى الضغط والسمنة والسكر

عادل إمام ومحلب في عزاء زوجة محمد عبد المنعم .. فيديو و صور

الفرنسي جريزمان يرفض برشلونة ويتمسك بـ أتلتيكو مدريد

3 قرارات جمهورية مهمة للرئيس السيسي

شاهد .. ملخص اليوم الأول من مونديال روسيا

شاهد.. مهاجم روسيا يسجد بعد تسجيله هدفا في مرمى السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم

تقاليع مثيرة للجماهير فى اليوم الأول بالمونديال.. صور

روسيا تتصدر ومصر الوصيف بعد انتهاء اليوم الأول من المونديال

شاهد.. دقيقة حداد لمنتخب إنجلترا على ضحايا جرينفيل فى موسكو

إبراهيم محلب يقدم واجب العزاء في وفاة والدة تامر عبدالمنعم .. صور

فيديو

وزيرة الصحة: أتعاون مع مقدمي الخدمة الطبية وسننهي قوائم الانتظار.. فيديو
مسلسل ايوب الحلقة 29 .. إيداع آيتن عامر مستشفى للأمراض النفسية.. فيديو
فيديوجراف| 3 قرارات جمهورية مهمة للرئيس السيسي
أحمد موسى: لازم المنتخب يتعلم من درس السعودية وروسيا.. فيديو
شاهد.. منتخب بنما يشارك فى المونديال لأول مرة في تاريخه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟