الجيش الأمريكي يستهدف قياديا في تنظيم مسلح في أفغانستان

قال الجيش الأمريكي إنه وجه ضربة استهدفت قياديا في تنظيم مسلح بالقرب من الحدود بين أفغانستان وباكستان، وصرح مسؤول أمريكي بأن هناك اعتقادا بأن الشخص المستهدف هو قائد حركة طالبان الباكستانية.



وقال اللفتنانت كولونيل مارتن أودونيل المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان "نفذت القوات الأمريكية ضربة لمكافحة الإرهاب يوم 13 يونيو في إقليم كونار بالقرب من الحدود بين أفغانستان وباكستان استهدفت قياديا بارزا في تنظيم إرهابي".



وأوضح مسئول عسكري أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن هناك اعتقادا بأن المستهدف كان الملا فضل الله قائد جماعة طالبان الباكستانية التي بدأت تمردا في باكستان منذ عشر سنوات.



وقال المسؤول إن حالة فضل الله ليست واضحة.



وفي مارس آذار عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى فضل الله.



ورغم أن مسلحي طالبان الباكستانية ما زالوا ينفذون هجمات، فإن الحركة فقدت السيطرة على كل الأراضي في باكستان منذ هجوم نفذته في ديسمبر 2014 على مدرسة عسكرية وأسفر عن مقتل 132 تلميذا.



وهددت طالبان الباكستانية، واسمها باللغة الأردية تحريك طالبان باكستان، بشن هجمات في الأراضي الأمريكية، وأعلنت مسؤوليتها عن هجوم فاشل بقنبلة في ميدان تايمز سكوير في نيويورك عام 2010.



وفي عام 2012 أطلق مسلحوها النار على ملاله يوسفزاي التي كان عمرها آنذاك 11 عاما والتي كانت تدافع عن حق الفتيات في التعليم. وحصلت ملاله على جائزة نوبل للسلام في عام 2014.



وتتهم الولايات المتحدة وأفغانستان باكستان بإيواء مسلحي طالبان الأفغانية ومقاتلي شبكة حقاني، وهو ما تنفيه إسلام اباد التي تقول إن حركة طالبان الباكستانية ما زالت تتمتع بملاذات آمنة في أفغانستان المجاورة.