محافظ جنوب سيناء يتفقد الكمائن الأمنية ويهنئ رجال الأمن بالعيد

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بتفقد الكمائن الأمنية بطور سيناء، لتهنئة الضباط والجنود من رجال القوات المسلحة والشرطة وتوزيع كعك وبسكويت بمناسبة عيد الفطر وناشدهم باليقظة والحماس.



كما قام فودة بتفقد ساحة الاستاد الرياضي بطور سيناء والتي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك ، وتفقد ساحة العلم وأماكن الانتظار بها وأمر بتواجد موسيقى الشرطة لعزف مقطوعات موسيقية خلال فترة العيد لإضفاء جو من البهجة.



وتفقد المحافظ شاطئ طور سيناء العام الذي تم انشاؤه حديثا وشدد علي ضرورة وجود غطاسين حاصلين على دوة انقاذ تحسبا لحدوث اية حالات غرق،وكذا مدينة الملاهي بالمدينة وكلف رئيس المدينة بتوفير مكبرات صوت لبث روح من البهجة والسرور للمواطنين وبث مباريات كأس العالم على الشاشة العملاقة الموجودة بالمدينة.



كما تفقد المحافظ أيضا شارع المنشيه الرئيسي وأمر بعدم دخول السيارات من الساعه السادسه مساءا الي الثانية مساءا لاعطاء الفرصه للمواطنين للسير على الاقدام والتجول بالشارع بحريه ويسر وقام بتحيه المواطنين وتهنأتهم بعيد الفطر المبارك.



رافق المحافظ اللواء نادر عشماوي، السكرتير المساعد للمحافظة، والمحاسب فوزي همام، رئيس مدينة طور سيناء، والنائب غريب حسان، عضو مجلس النواب عن دائرة طور سيناء، والعميد مصطفى عابدين مدير مرور جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوى مدير عام الاوقاف ومحمد فتحى مدير الشباب والرياضة وبعض القيادات الأمنيه والتنفيذيه والشعبية.