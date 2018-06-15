محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر ويستقبل المسئولين

بعث الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء أمس الخميس، برسالة تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وبداية فترة رئاسته الثانية، مؤكدا وقوف الشعب المصري بجميع فئاته وطوائفه بمحافظة الدقهلية خلف قيادته للحفاظ على ما تم من إنجازات وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة قطاعات المرافق والخدمات.



جاءت تصريحات الشعراوي، خلال الاحتفالية الليلية لاستقباله للمهنئين بالعيد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، نواب البرلمان، رموز المجتمع الدقهلاوى، رجال الاوقاف والازهر والكنيسة، الإعلاميين وجموع المهنئين من المواطنين، وأقيمت بتنظيم مديريه الشباب والرياضة ومجلس ادارة مركز شباب استاد المنصورة الرياضي على حمام السباحة بإستاد المنصورة الرياضي.



وقدم المحافظ، التهنئة بعيد الفطر المبارك لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، مثمنًا جهودهم المتواصلة في محاربة الإرهاب وتأكيد الأمن والأمان في ربوع محافظات مصر.



وهنأ محافظ الدقهلية، الحكومة الجديدة برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم وتحقيق المزيد من الانجازات لصالح المواطن المصري.



وأكد الشعراوي، ان اعياد المصريين كلها اعياد قوميه لها صبغتها الدينية يحتفل بها المصريين جميعا مسلمين واقباط وتأتى تأكيدًا لأواصر المحبة بين نسيج الشعب المصري الواحد، مشيرًا أن المواطن المصري عليه دور اصيل في الحفاظ على الانجازات التي تتحقق، ومشاركته الفعالة في تحقيق المزيد من الانجازات من خلال العمل الجاد والتفاني والاخلاص من تقدم ورقى الدولة المصرية فضلا عن دور المواطن الاصيل في مواجهة السلوكيات السلبية والتأكيد المستمر للإيجابيات، مشيرًا الى دور الاعلام الكبير في نشر الوعى وتعظيم قيم وثوابت المجتمع.



يذكر انه حضر احتفاليه التهنئة بالعيد اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية، اللواء محمد علوان، مدير الادارة العامة للأمن الوطني، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، العميد محمد شرباش، مدير المباحث، العقيد احمد صلاح، المستشار العسكري، رمضان شوربة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الشيخ طه زياده، وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور السيد الجنيدى، وكيل منطقة الازهر، جلال الغازي، رئيس مجلس ادارة مركز شباب استاد المنصورة الرياضي، الانبا داوود، اسقف المنصورة وتوابعها، الانبا صليب، اسقف ميت غمر ودقادوس، القيادات الكنسية بالدقهلية، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء، وكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات، رؤساء قطاعات المرافق، نواب البرلمان، جمع كبير من مواطني الدقهلية.