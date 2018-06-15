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اقتصاد

"مستثمرى العاشر": لابد من إعادة النظر فى أسعار الأراضى الصناعية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 04:41 ص
صدى البلد
علياء فوزى
طالب الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بإعادة النظر فى سعر الأراضى الصناعية وبيعها بسعر تكلفة المرافق أو طرحها على المستثمرين بنظام حق الانتفاع لاستغلال جزء من تكلفة شراء الأراضى فى تعاقدات لمعدات وآلات حديثة، ما يساهم فى سرعة تشغيل المشروع الاستثمارى.

وقال عارف، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد " إن ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية أحد أهم التحديات التى تواجه المستثمرين حيث تمثل نسبة كبيرة من رأسمال المشروع وبالتالي يستغرق مدة طويلة لإقامته بسبب ضخامة رأس المال المطلوب.

وأكد عارف، أن الصناعة المصرية محملة بالعديد من الأعباء وتحتاج لدعم من الدولة يتمثل فى إزالة كافة المعوقات التى تواجهها، منوها إلى أن الصناعة هى ركيزة أي اقتصاد ورفع معدلات النمو الصناعي فى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يساهم فى القضاء على البطالة وزيادة الصادرات المصرية للخارج فضلا عن زيادة المعروض فى الأسواق مما يؤدى للاستقرار الأسعار.

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