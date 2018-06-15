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رياضة

السعودية تقرر معاقبة 3 لاعبين بعد الهزيمة الكبيرة أمام روسيا

الجمعة 15/يونيو/2018 - 04:29 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه سيعاقب 3 لاعبين بعد الهزيمة الكارثية والمخجلة أمام المنتخب الروسي في افتتاح مباريات كأس العالم.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت أنه سيتم محاسبة عدد من اللاعبين، أبرزهم الثلاثة، عبد الله المعيوف وعمر هوساوي ومحمد السهلاوي، بسبب سوء مستوياتهم في المباراة، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

ويحمل الكثيرون على عبد الله المعيوف، حارس مرمى المنتخب السعودي، جزءا كبيرا من الهزيمة التي وقعت أمس، بسبب سوء أدائه.

وتابع:" المستوى الفني للاعبينا كان سيئا للغاية ولا يعكس البرنامج الإعدادي الذي لم تقصر معنا القيادة به، وكذلك تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، لكن النتيجة كانت مخيبة للآمال"، مضيفا أنه كان هناك أخطاء في التمرير وأخرى فنية من المدرب، وتأخير في التغييرات.

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