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فن

نسر الصعيد الحلقة قبل الأخيرة..شقيق محمد رمضان القاتل الحقيقى

الجمعة 15/يونيو/2018 - 04:34 ص
صدى البلد
أحمد البهى
شهدت الحلقة 29 من مسلسل نسر الصعيد العديد من الأحداث، أبرزها اكتشاف زين " محمد رمضان " أن شقيقه طه "محمد حاتم " هو القاتل الحقيقى للخادمة وليس مسعد، والذى تم الحكم عليه بالإعدام , لذا فقد قرر إبلاغ النائب العام حتى يتمكن من إيقاف تنفيذ الحكم.

مسلسل "نسر الصعيد" يشارك في بطولته بجانب محمد رمضان، كل من سيد رجب ووفاء عامر ودرة وعائشة بن أحمد وعايدة رياض ودينا ومحمد حاتم ومحمد عز وباسل الزارو، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.

يذكر أن مسلسل نسر الصعيد تجاوز 155 مليون مشاهدة وذلك عبر قناة شركة إنتاج العدل جروب وdmc وموقع يوتيوب، وذلك بمتوسط مشاهدات يتجاوز الـ 6 ملايين ونصف المليون مشاهدة للحلقة الواحدة ليستمر في صدارة أكثر المسلسلات مشاهدة.

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