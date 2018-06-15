قبل تناول كعك العيد.. نصائح لمرضى الضغط والسمنة والسكر

قالت الدكتورة هدير أحمد جميل أخصائي التغذية العلاجية ‘إن أول يوم في عيد الفطر، يبدأ الناس بتبادل الزيارات للتهنئة بمقدمه السعيد، ويتخلل ذلك تقديم أنواع مختلفة من الحلويات، ثم تكثر العزائم المليئة بمختلف صنوف الأطعمة التي أغلبها ما يكون عاليًا في محتواه من الدهون والسكريات، وبالتالي يكون ذا سعرات حرارية عالية.



وأضافت جميل إن هذه النوعيات من الأطعمة تعتبر غير متوازنة غذائيًّا، حيث ترتكز في أغلبها على المواد النشوية والسكرية والدهون.



وتابعت جميل أنه ومع استقبال أسعد أيام السنة في حياتنا، وبعد التغيير المفاجئ للنمط الغذائي بعد شهر رمضان، سوف نناقش أهم الإيجابيات والسلبيات في السلوكيات الغذائية خلال أيام العيد، والماكولات التي يشتهر بها هذا العيد مثل: الكعك، والأسماك المملحة.





وأوضحت أن هناك بعض النصائح التي يجب أن يتبعها مرضى الضغط والسكر في عيد الفطر، حيث يواجه أصحاب الأمراض المزمنة العديد من المشكلات، خاصة إن لم يلتزموا بالنصائح الخاصة بطبيعة مرضهم، وفيما يخص أصحاب مرض السكر نوجه لهم بعض النصائح التالية:



١- عدم الإفراط في تناول الأطعمة المليئة بالسكريات والنشويات تجنبًا لحدوث ارتفاع السكر في الدم.



٢- تقسيم الوجبات إلى 5-6 وجبات صغيرة مع الحرص على تناول الأنسولين والأقراص اللازمة بانتظام.



٣- التوقف خلال فترة العيد عن تناول النشويات .



٤- التوقف عن تناول الاطعمة المقلية والدهنيه خلال ايام العيد.



٥- الحرص علي تناول ادوية السكر بانتظام سواء انسولين او حبوب.



٦- تناول الخضار طازجا يوميا .



٧- شرب المياه بكميات كبيرة.



٨- المشي لمدة نص ساعه يوميا قبل النوم بساعتين خلال ايام العيد.





مرضى السمنة



اما بالنسبة للنصائح التي يجب ان يتبعها مرضي السمنه في عيد الفطر، فقد اكدت جميل انه يجب ان يلتزموا بها خلال فترة العيد، وذلك لكي يمر العيد بسلام دون التسبب في المزيد من الاضرار، وتشمل:



١- الحذر من تناول الحلويات الدسمة .



٢- ممارسة التمارين الرياضة بشكل يومي في الصباح والمساء .



٣- شرب كوبين من الماء قبل تناول اي وجبة .



٤- تناول طبق من السلطة يوميا .



٥- تناول الخضار المسلوقة والفراخ المسلوقة .