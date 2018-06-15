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فن

الرحلة الحلقة التاسعة والعشرون 29 ..القبض على باسل الخياط

الجمعة 15/يونيو/2018 - 04:44 ص
صدى البلد
أحمد البهى
شهدت الحلقة 29 من مسلسل الرحلة العديد من الأحداث، حيث اشترط أسامة "باسل الخياط " على الشرطة إحضار زوجته وابنتهما حتى يقوم بالإفراج عن الأطفال الرهائن لديه , وتم القبض عليه فى نهاية الحلقة بعد أن حضرت زوجته .

كما اعترف أسامة بخطفه كل من كارما " ثراء جبيل " وسارة "مى سليم " لينتقم من شقيقة الأولى وزوج الثانية .

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي يحمل حبكة الغموض، حول مجموعة أشخاص شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم (710)، وجمعت الظروف بينهم في كونهم مرضى نفسيين كل منهم يكتم سرا ما ويخفيه، ولكن تتلاقى خطوطهم وحكاياتهم في مصير واحد.

يقوم ببطولة المسلسل باسل خياط وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع ووليد فواز ومي سليم وتأليف عمرو الدالى وإخراج حسام على.

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