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تجهيز شاشات عرض بنادى ألعاب دمنهور تستوعب 3000 مشاهد للمونديال

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:39 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أعلن كابتن إيهاب عبدالله، رئيس مجلس إدارة نادي دمنهور الرياضي، عن الانتهاء من كافة استعدادات الخاصة بإذاعة مباريات الحدث الرياضى الكبير " كأس العالم" والتي تذاع اليوم بين فريقى "مصر،أوراجوى "مشيرا إلى تجهيز عدة قاعات بداخل النادي مزودة بشاشات عرض كبيرة.

وأضاف بأنه تم تجهيز شاشة عرض كبيرة جدا على حمام السباحة بالنادي، والذى يستوعب أكثر من 3000 عضو من أعضاء الجمعية العمومية، معربا عن أمله فى فوز المنتخب المصري وأن يلعب مباراة تاريخية ليفرح الشعب المصري.

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