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أخبار العالم

موقع إسرائيلي: تل أبيب ليست متأهبة لمواجهة حزب الله

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:06 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشف موقع "واللا" الإسرائيلي أن المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، تعمل على تأمين حاويات الأمونيا بمدينة حيفا، من أي هجمات متوقعة لتنظيم حزب الله، الذي سبق وهدد باستهداف هذه الحاويات، مشيرا إلى أن إسرائيل ليست متأهبة بما فيه الكفاية لمواجهة تهديد حزب الله.

ونقل الموقع، عن الخبير العسكري، أمير بوحفوط، أن إسرائيل تستعد لأي اشتباكات وشيكة مع تنظيم حزب الله، موضحا أن المؤسسات الأمنية ومهندسين يعكفون على فحص مدى الضرر الذي سيلحق بحاويات الأمونيا في حالة استهدافها من قبل التنظيم اللبناني، وكذلك كيفية تأمينها من صواريخ التنظيم قصيرة ومتوسطة المدى.

وتكمن الخطورة، بحسب موقع "واللا" أن هذه الحاويات تقع في مدينة حيفا الواقعة على مقربة من الحدود اللبنانية، وفي حالة استهدافها ستتسبب في كارثة محتملة للإسرائيليين.

وقال بوخفوط أن الصواريخ التي يمتكلها حزب الله من الممكن أن تتسبب مقتل عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مشيرا إلى أن الجبهة الشمالية لم تتأهب بعد لمواجهات متوقعة مع حزب الله.


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