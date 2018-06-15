ليالى أوجينى..ظافر العابدين يكتشف مؤامرة زوجته عليه

شهدت الحلقة 29 من مسلسل ليالي أوچيني، العديد من الأحداث، أبرزها أكتشاف الطبيب فريد "ظافر العابدين "ان زوجته عايدة " كارمن بصيص " وراء توريطه فى قضية إجهاض الراقصة لولا " نادين " بعد ان أكتشف انه على علاقة بكريمان " أمينة خليل "



كما شهدت الحلقة عودة نعمات " انتصار " الى منزل الزوجية، بعد أن قامت بسداد ديون زوجها الذي تعرض إلى أزمة مالية كبيرة , إما كريمان فمازلت فى إنتظار عودة نجلتها من الخارج خلال أيام قليلة .



العمل تدور أحداثه فى فترة الأربعينيات، مأخوذ عن فورمات إسباني، سيناريو وحوار إنجى القاسم وسما عبد الخالق، وإخراج هانى خليفة، ومن بطولة ظافر العابدين، وأمينة خليل، وانتصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وكارمن بصيبص، وخالد كمال، ومريم الخشت، ومراد مكرم، وليلى عز العرب.