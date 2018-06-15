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فن

أمر واقع الحلقة 29 .. نبيل الحلفاوي على قيد الحياة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:06 ص
صدى البلد
أحمد البهى
شهدت الحلقة 29 من مسلسل "أمر واقع" العديد من الأحداث، حيث تم القبض على نضال " نيكولا معوض "بعد أن تمكنت الشرطة من الوصول إلى أدلة قاطعة تؤكد تورطه فى أعمال إرهابية .

وأما فيما يخص اتهام كل فرح " دريم مصطفى " وشقيقه الضابط حمزة " نهى عابدين " فى قضايا إرهابية، فقد كشفت الأحداث أن الشرطة كانت على علم بتلفيق تلك التهم لهم، حتى يتمكنوا من إيقاع أفراد التنظيم الإرهابى .

وكشف داليا " نجلا بدر " لزوجها حمزة أنها لم تخضع إلى عملية الإجهاض , واختتمت الأحداث بظهور  أحمد هدايت " نبيل الحلفاوى " مرة أخرى , ليؤكد أنه مازال على قيد الحياة، ولم يتعرض لمحاولة اغتيال .

ونجح كل من حمزة وعمر فى نهاية الحلقة في العثور على الفلاشة التى كان يحتفظ أحمد هدايت ويكشف من خلالها العناصر الإرهابية , إلا أن الأخير قام بالهروب لها فور العثور لها .

العمل تدور أحداثه فى إطار بوليسى ويرصد العمليات الإرهابية التى يقوم بها بعض الخارجين على القانون، من خلال عدد من ضباط العمليات الخاصة الذين يسعون لوقف عدد من العمليات الإرهابية فى مصر، كما يبرز المسلسل التضحيات التي يقوم بها هؤلاء الضباط تجاه المتربصين بأمن البلاد.

المسلسل بطولة كريم فهمى وريم مصطفى وأحمد وفيق ونبيل الحلفاوى وياسر المصرى ونهى عابدين وملك قورة ونجلاء بدر، تأليف محمد رفعت وإخراج مجدى السميرى.

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