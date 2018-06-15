حملات مكثفة للرقابة على محطات تمويل السيارات بالبحيرة..صور

شن مفتشوا إدارة تموين بندر دمنهور برئاسة المهندس عصام فاروق حملة مكبرة للرقابة على محطات تمويل السيارات خاصة بعد ورود العديد من الشكاوى بامتناع أصحاب محطات الوقود عن بيع المواد البترولية وتجميعها لبيعها بالسوق السوداء



ووجه المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والمقدم علي يوسف بفرع هيئة الرقابة الإدارية بتشكيل حملة للرقابة على محطات تمويل السيارات للرقابة على الأسعار والتصدى لمهربى المواد البترولية المدعمة وتجار السوق السوداء.



وقامت الحملة برئاسة المهندس أحمد ضيف الله مدير عام التجارة وتحت إشراف سمير البلكيمي رئيس الرقابة التجارية بالمرور على محطات الوقود بدمنهور والمحمودي بمشاركة المهندس محسن الرصد مدير إدارة التموين للتأكد من استمرار العمل بصورة منتظمة وبالأسعار الرسمية وتم مراجعة جميع محطات تمويل السيارات بمدينة دمنهور للتأكد من توافر الكميات المحطات وبيعها لجمهور للجمهور.

