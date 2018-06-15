ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حملات مكثفة للرقابة على محطات تمويل السيارات بالبحيرة..صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:40 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
شن مفتشوا إدارة تموين بندر دمنهور برئاسة المهندس عصام فاروق حملة مكبرة للرقابة على محطات تمويل السيارات خاصة بعد ورود العديد من الشكاوى بامتناع أصحاب محطات الوقود عن بيع المواد البترولية وتجميعها لبيعها بالسوق السوداء

ووجه المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والمقدم علي يوسف بفرع هيئة الرقابة الإدارية بتشكيل حملة للرقابة على محطات تمويل السيارات للرقابة على الأسعار والتصدى لمهربى المواد البترولية المدعمة وتجار السوق السوداء. 

وقامت الحملة برئاسة المهندس أحمد ضيف الله مدير عام التجارة وتحت إشراف سمير البلكيمي رئيس الرقابة التجارية بالمرور على محطات الوقود بدمنهور والمحمودي بمشاركة المهندس محسن الرصد مدير إدارة التموين للتأكد من استمرار العمل بصورة منتظمة وبالأسعار الرسمية وتم مراجعة جميع محطات تمويل السيارات بمدينة دمنهور للتأكد من توافر الكميات المحطات وبيعها لجمهور للجمهور. 

ترشيحاتنا

إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بعيادة أسنان أطفال في كولورادو الأمريكية

الإحباط يضرب جماهير السعودية بعد خماسية روسيا

موسى: أوروجواي فرقة غلسة.. ولدينا ثقة كبيرة في المنتخب.. فيديو

أحمد حلمى يرثى سعيد صالح بهذه الكلمات بمناسبة عيد الفطر

اللواء عماد صيام رئيسا لقطاع الأمن الوطني

شاهد.. دقيقة حداد لمنتخب إنجلترا على ضحايا جرينفيل فى موسكو

مشاهدة مباراة مصر واوروجواي .. بث مباشر

مساجد الجيزة مكتملة العدد في صلاة العيد

عادل إمام ومحلب في عزاء زوجة محمد عبد المنعم .. فيديو و صور

شاهد.. الصحافة السعودية تجلد منتخب بلادها..عكاظ:أفطرنا على بصلة وجابوا العيد.. الشرق الأوسط: الأخضر يحبط جماهيره.. سبق:سقوط مؤلم وأداء عشوائي متردد

ياسر جلال ومحمد رياض ورانيا ياسين يؤدون صلاة عيد الفطر..صور

قرار جمهوري بتعيين الفريق صدقي صبحي مساعدا للرئيس لشئون الدفاع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم

تقاليع مثيرة للجماهير فى اليوم الأول بالمونديال.. صور

روسيا تتصدر ومصر الوصيف بعد انتهاء اليوم الأول من المونديال

شاهد.. دقيقة حداد لمنتخب إنجلترا على ضحايا جرينفيل فى موسكو

إبراهيم محلب يقدم واجب العزاء في وفاة والدة تامر عبدالمنعم .. صور

فيديو

وزيرة الصحة: أتعاون مع مقدمي الخدمة الطبية وسننهي قوائم الانتظار.. فيديو
مسلسل ايوب الحلقة 29 .. إيداع آيتن عامر مستشفى للأمراض النفسية.. فيديو
فيديوجراف| 3 قرارات جمهورية مهمة للرئيس السيسي
أحمد موسى: لازم المنتخب يتعلم من درس السعودية وروسيا.. فيديو
شاهد.. منتخب بنما يشارك فى المونديال لأول مرة في تاريخه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟