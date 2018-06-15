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محافظات

توافد آلاف الأسايطة على ساحات صلاة عيد الفطر المبارك..صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:48 ص
توافد آلاف الأسايطة
توافد آلاف الأسايطة على ساحات صلاة عيد الفطر المبارك
إيهاب عمر
توافد الآلاف من المصلين بمحافظة أسيوط على ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مراكز المحافظة.

كانت محافظة أسيوط خصصت 73 ساحة موزعة على المراكز والمدن بالمحافظة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى إعداد وتجهيز المساجد والساحات المفتوحة ومراكز الشباب والملاعب في المدن والقرى لاستقبال المصلين ؛مشيرًا إلى تزويدها بمكبرات الصوت لأداء صلاة العيد.

وقال الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أنه تم تجهيز جميع مساجد المحافظة والساحات الى سيقام بها صلاة عيد الفطر وتم تخصيص خطيب أساسي وأخر احتياطي لكل ساحة ليحل محله في حالة حدوث أى طارئ، من العاملين بمديرية الأوقاف أو الحاصلين على تصريح الإمامة والخطابة ؛ منوها إلى صدور تعليمات مشددة بوقف الأجازات لجميع العاملين بدءأ من العامل وحتى الأمام في المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الاوقاف أنه تم اختيار جميع الساحات المخصصة للصلاة في عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع مديرو الإدارات التابعة لها ومن خلال طلبات تقدموا بها لإدراجها في الساحات التي ستقام فيها صلاة العيد وتم اعتماد تلك الساحات من وزارة الأوقاف مؤكدا انه تم اختيار الساحات وفقا لمعايير وضوابط مشددا على جميع مديرى الادارات والمفتشين والأئمة بمنع أى أمام غير أزهري من الخطابة او اعتلاء المساجد في صلاة العيد.
توافد آلاف الأسايطة على ساحات صلاة عيد الفطر المبارك..صور
توافد آلاف الأسايطة على ساحات صلاة عيد الفطر المبارك..صور
توافد آلاف الأسايطة على ساحات صلاة عيد الفطر المبارك..صور
توافد آلاف الأسايطة على ساحات صلاة عيد الفطر المبارك..صور
توافد آلاف الأسايطة على ساحات صلاة عيد الفطر المبارك..صور

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