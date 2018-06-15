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أخبار العالم

عبد الملك الحوثي يعترف بانهيار قواته في الحديدة ويدعو للاحتشاد

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:19 ص
صدى البلد
حسن محرم
اعترف زعيم ميليشيا الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، بانهيارات في صفوف قواته في جبهات الساحل الغربي في الحديدة، مستجديا بزخم بشري لدعم ميلشياته.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن كلمة للحوثي أذيعت عبر التليفزيون أن هناك حالة من الارتباك في صفوف قواته، مستجديا عناصر ميلشياته بتأمين زخم بشري للمعركة.

وقتل العشرات من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة، التي حققت تقدما كبيرا على جبهة الحديدة، حيث باتت مواقع المتمردين في المدينة بمرمى القوات المتقدمة، الخميس.

وأسفرت غارات لمقاتلات التحالف العربي والمواجهات مع قوات المقاومة عن مقتل 96 من ميليشيات الحوثي، في ظل انهيار تحصيناتها ودفعاتها في جبهة الحديدة إثر ضربات قاصمة وغير متوقعة.

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