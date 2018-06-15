نوال السعدوي: حركة النسوية ليست اختراع المرأة الغربية

أكدت الدكتورة نوال السعدوي في حوار مع قناة "تشانل 4" البريطانية أن النسوية ليست اختراع المرأة الأمريكية.



وتابعت الناشطة المصرية بالقول أن حركة النسوية ليست منشأة ضد الرجال ولكن ضد المجتمع الأبوي الذكوري، مشيرة إلى أن النظام الأبوي الذكوري يعطي للرجل سيطرة على الدين والاقتصاد والثقافة وحتى العلوم.



وتابعت بالقول أن النسوية تشكلت عبر التاريخ من خلال كفاح جميع النساء حول العالم وليس اختراع غربي فقط، موضحة أن المرأة بحاجة للتحرر اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.





