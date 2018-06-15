13873 طلبا لتقنين أوضاع أراضي وضع اليد بالأقصر

أكد اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع المتعدين على الأراضى أملاك الدولة بلغت 13873 طلبًا من جميع مراكز المحافظة، حتى غلق باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، حيث أغلق مكتب تلقى طلبات التقنين بالأقصر أبوابه فى تمام الساعة 8 مساء يوم الخميس الموافق 14 يونيه 2018، وفقًا لقرار مجلس الوزراء لقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.



وأوضح سكرتير عام المحافظة، أنه جارى عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والتثمين لكافة الطلبات ومراجعتها، لافتًا إلى أنه سيتم إزالة كافة الحالات المخالفة التى لم يتقدم أصحابها لتقنين وضعها حتى اليوم، مشددًا على سرعة التعامل الحاسم مع كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة.