ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

13873 طلبا لتقنين أوضاع أراضي وضع اليد بالأقصر

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:38 ص
صدى البلد
شمس يونس
أكد اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع المتعدين على الأراضى أملاك الدولة بلغت 13873 طلبًا من جميع مراكز المحافظة، حتى غلق باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، حيث أغلق مكتب تلقى طلبات التقنين بالأقصر أبوابه فى تمام الساعة 8 مساء يوم الخميس الموافق 14 يونيه 2018، وفقًا لقرار مجلس الوزراء لقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

وأوضح سكرتير عام المحافظة، أنه جارى عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والتثمين لكافة الطلبات ومراجعتها، لافتًا إلى أنه سيتم إزالة كافة الحالات المخالفة التى لم يتقدم أصحابها لتقنين وضعها حتى اليوم، مشددًا على سرعة التعامل الحاسم مع كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة.

ترشيحاتنا

مساجد الجيزة مكتملة العدد في صلاة العيد

مقاطع موسيقية في احتفال أبناء الشهداء بعيد الفطر.. فيديو

كارثة غذائية ..لا تتناول الكعك والبسكيت مع الشاي في العيد مهما كان السبب

عبد الملك الحوثي يعترف بانهيار قواته في الحديدة ويدعو للاحتشاد

قرار جمهوري بتعيين الفريق صدقي صبحي مساعدا للرئيس لشئون الدفاع

تعرف على كيفية صلاة عيد الفطر والسنن المستحبة

روسيا تتصدر ومصر الوصيف بعد انتهاء اليوم الأول من المونديال

صحيفة بريطانية تتوقع تسجيل محمد صلاح 5 أهداف في مباراة السعودية

تخلصي من الناموس نهائيا بملعقة قهوة

فاروق حسني في عزاء والدة تامر عبد المنعم .. فيديو و صور

فيديوجراف| 3 قرارات جمهورية مهمة للرئيس السيسي

مشاهدة مباراة مصر واوروجواي .. بث مباشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم

تقاليع مثيرة للجماهير فى اليوم الأول بالمونديال.. صور

روسيا تتصدر ومصر الوصيف بعد انتهاء اليوم الأول من المونديال

شاهد.. دقيقة حداد لمنتخب إنجلترا على ضحايا جرينفيل فى موسكو

إبراهيم محلب يقدم واجب العزاء في وفاة والدة تامر عبدالمنعم .. صور

فيديو

وزيرة الصحة: أتعاون مع مقدمي الخدمة الطبية وسننهي قوائم الانتظار.. فيديو
مسلسل ايوب الحلقة 29 .. إيداع آيتن عامر مستشفى للأمراض النفسية.. فيديو
فيديوجراف| 3 قرارات جمهورية مهمة للرئيس السيسي
أحمد موسى: لازم المنتخب يتعلم من درس السعودية وروسيا.. فيديو
شاهد.. منتخب بنما يشارك فى المونديال لأول مرة في تاريخه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟