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محافظات

محافظ البحر الأحمر يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود من المواطنين

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:30 ص
صدى البلد
محمد الشريف
أدى منذ قليل اللواء أحمد عبد الله - محافظ البحر الأحمر ، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة صلاة عيد الفطر بمسجد الميناء الكبير بالغردقة وسط حشود من الأهالي والمواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد بمسجد الميناء الكبير.

وعقب أداء شعائر الصلاة حرص المواطنين على تهنئة المحافظ بعيد الفطر وسط سعادة غامرة بتواجده وسطهم وحرصوا على إلتقاط الصور التذكارية معه.

وقد شهدت ساحة مسجد الميناء إجراءات أمنية مشددة قبل وخلال الصلاة حيث دفعت مديرية الأمن بتشكيلات للأمن المركزى مدعومة بقوات نظامية وبحثية بجانب إدارة مرور البحر الأحمر التى قامت بعمل كردونات أمنية حول المسجد لمنع تكدس السيارات.

وفى لفتة طيبة وجديدة بمدينة الغردقة قام عدد من الشباب من أهالى مدينة الغردقة بتوزيع هدايا ولعب وبالونات على الأطفال المتواجدين بساحة المسجد مما أضفى جوا من السعادة والمرح والبهجة بين الأطفال وكان له اثر طيب فى نفوسهم.

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