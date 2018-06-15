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محافظات

آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في 73 ساحة بأسيوط .. فيديو وصور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:32 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
أدى الآلاف من المصلين بمحافظة أسيوط صلاة عيد الفطر المبارك في ساحتى مسجد ناصر وأرض الملاعب بمدينة أسيوط؛ فيما شارك المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والعديد من القيادات الأمنية و الشعبية والتنفيذية صلاة العيد بساحة أرض الملاعب .

كانت محافظة أسيوط خصصت 73 ساحة موزعة على المراكز والمدن بالمحافظة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى إعداد وتجهيز المساجد والساحات المفتوحة ومراكز الشباب والملاعب في المدن والقرى لاستقبال المصلين ؛مشيرًا إلى تزويدها بمكبرات الصوت لأداء صلاة العيد.

وقال الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إنه تم تجهيز جميع مساجد المحافظة والساحات التى سيقام بها صلاة عيد الفطر وتم تخصيص خطيب أساسي وأخر احتياطي لكل ساحة ليحل محله في حالة حدوث أى طارئ، من العاملين بمديرية الأوقاف أو الحاصلين على تصريح الإمامة والخطابة ؛ منوها إلى صدور تعليمات مشددة بوقف الإجازات لجميع العاملين بدءا من العامل وحتى الإمام في المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم اختيار جميع الساحات المخصصة للصلاة في عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع مديرو الإدارات التابعة لها ومن خلال طلبات تقدموا بها لإدراجها في الساحات التي ستقام فيها صلاة العيد وتم اعتماد تلك الساحات من وزارة الأوقاف مؤكدا أنه تم اختيار الساحات وفقا لمعايير وضوابط مشددا على جميع مديرى الإدارات والمفتشين والأئمة بمنع أى أمام غير أزهري من الخطابة او اعتلاء المساجد في صلاة العيد.


آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في 73 ساحة بأسيوط .. فيديو وصور
آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في 73 ساحة بأسيوط .. فيديو وصور
آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في 73 ساحة بأسيوط .. فيديو وصور
آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في 73 ساحة بأسيوط .. فيديو وصور
آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في 73 ساحة بأسيوط .. فيديو وصور
آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في 73 ساحة بأسيوط .. فيديو وصور
آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في 73 ساحة بأسيوط .. فيديو وصور
آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في 73 ساحة بأسيوط .. فيديو وصور
آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في 73 ساحة بأسيوط .. فيديو وصور

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