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محافظات

مدير أمن أسيوط يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط ساحات صلاة العيد

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:35 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
تفقد اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، يرافقه اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، منذ قليل، الخدمات المشاركة في تأمين ساحات و احتفالات عيد الفطر المبارك، وذلك للوقوف على انتشار القوات الأمنية لتأمين المصلين.

وشدد مدير أمن أسيوط، على الضباط والأفراد والخدمات الأمنية فى مختلف مراكز المحافظة باليقظة والاستنفار لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، فى الحدائق والمتنزهات العامة، نشر فرق الحماية والمدنية وخبراء المفرقعات.

وأعلنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة أسيوط رفع درجة الاستعداد القصوى، استعدادًا لعيد الفطر المبارك وتأمين المناطق الحيوية والترفيهية وساحات الصلاة العيد بالميادين العامة ، كما تم وضع خطة أمنية لتأمين المنشآت الحكومية وانتشار التمركزات الأمنية بكافة مداخل ومخارج المحافظة وتوسيع دائرة الاشتباه والتعامل بكل حزم كل من يحاول الخروج عن القانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وكانت محافظة أسيوط، أعلنت عن تنظم صلاة عيد الفطر المبارك بساحتى مسجد ناصر وأرض الملاعب وسط مدينة أسيوط على أن تضم مكانا خاصا كمصلى للنساء.


وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، إن الأماكن التى تم اختيارها بمدينة أسيوط تضم مساحات كافية لاستقبال المصلين يوم عيد الفطر المبارك مع توفير مكانًا خاصًا للنساء فى ساحة مسجد ناصر يبدأ من مدخل شارع عثمان بن عفان باتجاه مسجد ناصر وتخصيص مكان خاص للنساء أيضا بمنطقة أرض الملاعب أمام ديوان عام محافظة أسيوط فى ملعب كرة السلة على أن يكون مصلى الرجال بالملعب الرئيسى بساحة أرض الملاعب.

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