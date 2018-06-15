وزير التنمية المحلية: رفع حالة الاستعداد بكافة المحافظات خلال عيد الفطر

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية رفع حالة الاستعداد بكافة المحافظات للتعامل مع أية طوارئ أو أحداث خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وأشار اللواء شعراوي إلي أنه سيتم تفعيل غرفة العمليات بالوزارة للتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للتعامل الفوري مع أي شكاوى من المواطنين وسرعة حلها .



وقال وزير التنمية المحلية إنه سيتم أيضا التنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لوضع الخطط اللازمة لضمان سيولة المرورية بالميادين والشوارع الرئيسية، فضلا عن التنسيق الدائم مع مديريات التموين بالمحافظات للاطمئنان على توفير السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها ، وتشديد الرقابة على المخابز ومواقف السرفيس.



وأوضح اللواء شعراوي أنه سيتم خلال الفترة القادمة البناء على ما تم إنجازه في الوزارة خلال الفترة السابقة واستكمال كافة المشروعات الجارية بالمحافظات.



وشدد وزير التنمية المحلية على أنه سيسعي مع باقي الوزراء والمحافظين إلي تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضا المواطن على كافة الخدمات التي يحصل عليها من الإدارة المحلية بالمحافظات.



وأكد شعراوي أنه سيتم التواصل والتعاون مع مجلس النواب لتحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين بكافة المحافظات لأن هذا ما تسعى إليه الحكومة.



وقال وزير التنمية المحلية أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة أيضًا علي ضغط الإنفاق وترشيد النفقات تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه مع أعضاء الحكومة الجديدة ، فضلًا عن تحقيق مبدأ حسن إدارة الأصول على النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها لصالح الشعب المصري في المقام الأول.



وأكد شعراوي إن مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله تأتي علي رأس الملفات التي سيعمل عليها ومحاسبة كل من يتجاوز، بالاضافة إليّ إيلاء الاهتمام اللازم لتعزيز برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوزارة والادارة المحلية بالمحافظات والارتقاء بقدراتهم وتطويرها في إطار التوجه العام للدولة بدعم والاستثمار في القدرات البشرية، فضلًا عن التواصل المستمر مع وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرأي العام حول مختلف الملفات والقضايا المطروحة والمصارحة بكل شيء .



وقال الوزير انه سيتم أيضًا إيلاء الشباب اهتمامًا خاصًا وسيتم التفاعل معهم .