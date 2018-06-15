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اقتصاد

المالية تدرس إدخال خط إنتاج جديد للوحات المعدنية الرقمية للعملات

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:48 ص
صدى البلد
محمد يحيي
تدرس وزارة المالية ممثلة في مصلحة سك العملة إدخال خط إنتاج جديد بمصنع إنتاج اللوحات المعدنية الرقمية المستخدمة بالمرور وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويأتى ذلك فى إطار خطة تطوير مصلحة سك العملة والتى استعرضها د.محمد معيط وزير المالية من أجل الارتقاء بمصلحة سك العملة.

ويستهدف الخط الجديد تصنيع اللوحات المعدنية نفسها بدلا من استيرادها عبر استخدام خامات الأمونيوم من مجمع إنتاجه بنجع حمادي مما سيوفر نسبة كبيرة من تكلفة إنتاج اللوحات إلى جانب الموارد الدولارية خاصة أن الخط الجديد سيمكن مصر من التصدير للدول العربية والأفريقية الراغبة في الاستفادة من قدرات مصر في هذا المجال.

وصرح شريف حازم مستشار وزير المالية أن مصنع إنتاج اللوحات المعدنية يشهد حاليا زيادة ملحوظة في طاقته الانتاجية حيث تم خلال الشهر الأخير انتاج 215 ألف زوجا من اللوحات المعدنية في إطار خطة للتركيز على مد خدمة اللوحات المعدنية الرقمية للمحافظات خارج إقليم القاهرة الكبرى.

وحول الخدمات الاخري التي تقدمها مصلحة سك العملة اشار البيان الي زيادة معدلات انتاج العملات المعدنية المساعدة من فئات 25 و50 و100 قرشا حيث تم التشغيل لورديتين ليمتد الانتاج لما بعد ساعات العمل الرسمية بجانب العمل ايام الجمع والسبت لمضاعفة كميات العملات المسكوكة حيث ان وزارة المالية ضاعفت ايضا خلال اخر 6 اشهر الكميات المطروحة بالاسواق من العملات المعدنية المساعدة من فئة الجنيه تيسيرا علي المواطنين الي جانب معاودة طرح فئة 50 قرشا و 25 قرشا المعدنية.

وكشف اللواء عبد الرؤف الاحمدي رئيس المصلحة عن تنفيذ مصلحة سك العملة لخطة للاستفادة من راكد خام الفضة بورشها من خلال اجراء عمليات معالجة لها للوصول الي فضة عيار 900 مما اتاح استخدامها في تصنيع الميداليات التذكارية الي جانب معالجة جزء منها للوصول الي عيار 720 فضة لاستخدامها في انتاج العملات التذكارية.

وفي هذا الاطار كشفت الوزارة عن انتهاء انتاج عملة تذكارية من الفضة من فئات 25 و50 و100 جنيه لتكريم شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة وذلك خلال احتفالات مصر بعيد الفطر المبارك.

واوضحت الوزارة ان سك العملة قامت ايضا بانتاج عملة تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عاما علي القاهرة الخديوية واخري بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد العام الرياضي للشركات.

واكدت الوزارة زيادة ايرادات مصلحة سك العملة في الفترة الاخيرة بفضل زيادة نشاطها في سك العملات المعدنية المساعدة الي جانب نجاحها في اعادة تدوير كميات من المخلفات المعدنية كانت راكدة بمخازن المصلحة منذ سنوات.

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