الآلاف من أهالى أسوان يؤدون صلاة عيد الفطر بالمساجد والساحات

أدى الآلاف من أهالى محافظة أسوان صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد والساحات المخصصة من قبل مديرية الأوقاف وتبلغ 84 ساحة على مستوى المحافظة ومن أبرزها ساحة الصالحين ، كما حرص المئات من السيدات على أداء الصلاة ، فيما قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بأداء صلاة عيد الفطر بمسجد بدر بالطابية .



وتوافد المصلون على الساحات المجهزة منها 28 ساحة بمدينة أسوان، و5 ساحات بمدينة كوم إمبو، و7 ساحات بمدينة دراو، و3 بمدينة نصر النوبة، و49 ساحة بإدفو، فضلا عن العديد من المساجد، وتبادل المصلون التهنئة بالعيد وحرصوا على الإستماع للخطبة بعد الصلاة .