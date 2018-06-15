شاهد.. محافظ بورسعيد ومدير الأمن والقيادات يؤدون صلاة العيد

أدى الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد صلاة عيد الفطر المبارك منذ قليل ساحة المعمورة الكائنة أمام مبنى حي الشرق ببورسعيد .



وبعد بدء صلاة العيد انتشرت قوات التأمين والاستنفار الأمني بمحيط ساحة المعمورة والتي تعتبر من أهم ساحات الصلاة كونها تكتظ بالمصلين و قيادات المحافظة التنفيذية.



وعلى الجانب الأخر انتشر بائعي ألعاب الأطفال والبالونات ذات الألوان الزاهية على جانبي ساحة المعمورة حتى يشتري الآباء لابنائهم الألعاب بعد الانتهاء من الصلاة.



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