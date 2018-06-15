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محافظات

شاهد.. محافظ بورسعيد ومدير الأمن والقيادات يؤدون صلاة العيد

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:06 ص
محافظ بورسعيد ومدير
محافظ بورسعيد ومدير الأمن والقيادات يؤدون صلاة العيد
كتب محمد الغزاوى
أدى الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد صلاة عيد الفطر المبارك منذ قليل ساحة المعمورة الكائنة أمام مبنى حي الشرق ببورسعيد .

وبعد بدء صلاة العيد انتشرت قوات التأمين والاستنفار الأمني بمحيط ساحة المعمورة والتي تعتبر من أهم ساحات الصلاة كونها تكتظ بالمصلين و قيادات المحافظة التنفيذية.

وعلى الجانب الأخر انتشر بائعي ألعاب الأطفال والبالونات ذات الألوان الزاهية على جانبي ساحة المعمورة حتى يشتري الآباء لابنائهم الألعاب بعد الانتهاء من الصلاة.

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شاهد.. محافظ بورسعيد ومدير الأمن والقيادات يؤدون صلاة العيد
شاهد.. محافظ بورسعيد ومدير الأمن والقيادات يؤدون صلاة العيد
شاهد.. محافظ بورسعيد ومدير الأمن والقيادات يؤدون صلاة العيد
شاهد.. محافظ بورسعيد ومدير الأمن والقيادات يؤدون صلاة العيد
شاهد.. محافظ بورسعيد ومدير الأمن والقيادات يؤدون صلاة العيد
شاهد.. محافظ بورسعيد ومدير الأمن والقيادات يؤدون صلاة العيد
شاهد.. محافظ بورسعيد ومدير الأمن والقيادات يؤدون صلاة العيد
شاهد.. محافظ بورسعيد ومدير الأمن والقيادات يؤدون صلاة العيد
شاهد.. محافظ بورسعيد ومدير الأمن والقيادات يؤدون صلاة العيد
شاهد.. محافظ بورسعيد ومدير الأمن والقيادات يؤدون صلاة العيد

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