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محافظات

ضابط شرطة يقبل الأطفال ويهنئهم بالعيد عقب الانتهاء من الصلاة بالشرقية..صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:24 ص
ضابط شرطة يقبل الأطفال
ضابط شرطة يقبل الأطفال ويهنئهم بالعيد
وائل شاهين
حرص النقيب محمد نجيب رئيس نقطة شرطة أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، على تهنئة الأطفال والمواطنين بعيد الفطر المبارك وتقبيلهم عقب الانتهاء من أداء الصلاة.

وعززت مديرية أمن الشرقية برئاسة اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، من تواجدها بمحيط 422 ساحة خصصتها مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ زكريا الخطيب وكيل الوزارة.

وكان الخطيب قد أعلن عن تحديد 844 إماما وخطيبا بواقع 2 لكل ساحة (خطيب أصلي وآخر احتياطي)، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وجاهزيتها لاستقبال المصلين.
ضابط شرطة يقبل الأطفال ويهنئهم بالعيد عقب الانتهاء من الصلاة بالشرقية..صور
ضابط شرطة يقبل الأطفال ويهنئهم بالعيد عقب الانتهاء من الصلاة بالشرقية..صور
ضابط شرطة يقبل الأطفال ويهنئهم بالعيد عقب الانتهاء من الصلاة بالشرقية..صور

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