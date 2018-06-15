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محافظات

تكثيف أمني فى أول أيام عيد الفطر المبارك بالأقصر..صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:08 ص
صدى البلد
شمس يونس
شهدت شوارع مدينة الأقصر منذ الساعات الاولى لصباح اليوم الجمعة ، تكثيفًا أمنيا مشددا، وذلك تزامنا بالاحتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك .

وقام اللواء عصام الحملي مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، برفقته اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، واللواء ابراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية، وعدد من قيادات المديرية، بتفقد الحالة الأمنية بالشوارع.

وشدد مدير أمن الأقصر، على رجال الشرطة، بضرورة اليقظة التامة، و نشر الدوريات المتحركة بشوارع المدن والمراكز على كافة أنحاء المحافظة، لمنع أية محاولات تعكر من صفو احتفالات المواطنين بالعيد.

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