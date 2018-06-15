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محافظات

50 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد بالوادي الجديد

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:09 ص
صدى البلد
انس منصور
نشر مرفق الإسعاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، 50 سيارة إسعاف في محيط الحدائق والمنتزهات العامة وأماكن تجمعات مواطني المحافظة ومراكزها الخمسة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد النفار، مدير هيئة الإسعاف بالوادي الجديد، تخصيص 50 سيارة إسعاف تنتشر بمختلف الأماكن الحيوية والمتنزهات العامة والحدائق العامة، لتلافي أي حوادث بنطاق المحافظة وتأمين الاحتفالات بالعيد".

وأضاف النفار، أنه تم إلغاء كل الإجازات خلال فترة العيد ورفع درجة الاستعدادات للدرجة القصوى بالمرفق.

وفى سياق متصل رفعت محافظة الوادي الجديد، حالة الطوارئ منذ أمس الخميس، وشكلت غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين، كما جري إلغاء الإجازات للعاملين بمرافق الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات وجميع مديريات الخدمات، وذلك تحسبا لأي طوارئ خلال أيام العيد.

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