ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

دوريات مكثفة لتأمين المواطنين بالمتنزهات والحدائق بالغربية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:18 ص
صدى البلد
محمد عبد الخالق
أعلن اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية أنه تم وضع خطة أمنية لتأمين المواطنين فى أماكن التجمعات والمتنزهات والملاهي بجميع مراكز وأقسام المحافظة على مدار أيام عيد الفطر.

أوضح أن الخطة تتضمن زيادة أعداد أفراد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس على مستوى المحافظة بالإضافة إلى عمل دوريات متحركة تجوب الشوارع الرئيسية والجانبية لتأمين المواطنين في أماكن التجمعات والمنشآت الحيوية للحماية من أي محاولات عنف أوشغب من جهة أي فصيل إلي جانب تكثيف أعمال الكمائن الثابتة بالطرق بمداخل ومخارج المدن.

وأوضح مدير أمن الغربية أن ذلك إلي جانب خطة مرورية لتيسير الحركة المرورية بمختلف الشوارع والميادين بمدن المحافظة وتكثيف التواجد المرورى بمناطق التجمعات والمتنزهات والملاهى وتخصيص أماكن لعبور المشاة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة.





ترشيحاتنا

رسالة دعم مؤثرة من شوبير للمنتخب المصري قبل مواجهة أوروجواي

صدى المونديال.. مصر في مواجهة أورجواي بتحديات كوبر و تاباريز

أمريكا تعيد خطابا تاريخيا لكولومبوس إلى الفاتيكان

الجماهير تجبر لاعبي منتخب مصر على هذا الأمر قبل مواجهة أوروجواي

الفوفوزيلا تشعل فرحة المواطنين بجامعة الدول العربية

وزيرالتنمية المحلية الجديد:ترشيد النفقات وحسن إدارة الأصول

الرئيس السيسي يردد تكبيرات عيد الفطر من داخل مسجد المشير.. فيديو

منة فضالي تتوقع نتيجة مباراة مصر في كأس العالم

أكثر من مليون مواطن يؤدون صلاة الجمعة بساحة مصطفى محمود

هزيمة السعودية ومباراة مصر تسيطر على احتفالات المصريين بالعيد

تخفيض ساعات حظر التجوال بشمال سيناء ساعتين لأداء صلاة عيد الفطر

أحمد مرتضى عن مباراة المنتخب: مستني اللحظة دي من 28 سنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر بطرطوس

شاهد.. الآلاف يؤدون صلاة العيد فى مسجد عمرو بن العاص

شاهد..الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بالوراق

شاهد ..آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مئات المواطنين من مختلف الجنسيات العربية يتوافدون على ساحة مصطفى محمود .. فيديووصور

فيديو

الرئيس السيسى يقبل رأس أحد أبناء الشهداء ويتبادل تهانى العيد مع الأسر .. فيديو
الرئيس السيسي يقدم هدايا العيد لأطفال الشهداء.. فيديو
الرئيس السيسي يوزع الآيس كريم على أطفال الشهداء..فيديو
وزيرة الصحة: أتعاون مع مقدمي الخدمة الطبية وسننهي قوائم الانتظار.. فيديو
مسلسل ايوب الحلقة 29 .. إيداع آيتن عامر مستشفى للأمراض النفسية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟