دوريات مكثفة لتأمين المواطنين بالمتنزهات والحدائق بالغربية

أعلن اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية أنه تم وضع خطة أمنية لتأمين المواطنين فى أماكن التجمعات والمتنزهات والملاهي بجميع مراكز وأقسام المحافظة على مدار أيام عيد الفطر.



أوضح أن الخطة تتضمن زيادة أعداد أفراد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنائس على مستوى المحافظة بالإضافة إلى عمل دوريات متحركة تجوب الشوارع الرئيسية والجانبية لتأمين المواطنين في أماكن التجمعات والمنشآت الحيوية للحماية من أي محاولات عنف أوشغب من جهة أي فصيل إلي جانب تكثيف أعمال الكمائن الثابتة بالطرق بمداخل ومخارج المدن.



وأوضح مدير أمن الغربية أن ذلك إلي جانب خطة مرورية لتيسير الحركة المرورية بمختلف الشوارع والميادين بمدن المحافظة وتكثيف التواجد المرورى بمناطق التجمعات والمتنزهات والملاهى وتخصيص أماكن لعبور المشاة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة.











