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محافظات

آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر وسط تواجد أمني بالمنوفية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:17 ص
آلاف المصلين يؤدون
آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر وسط تواجد أمني
محمد احمد

أدى اليوم الجمعة، آلاف من أهالي محافظة المنوفية صلاة عيد الفطر في الساحات المخصصة للصلاة والبالغ عددها نحو 381 ساحة علي مستوى جميع قرى ومراكز المحافظة.

وشهدت الساحات تواجد سيارات الإسعاف امامها أثناء أداء المصلين صلاة عيد الفطر وكذلك انتشار امني مكثف وتواجد لرجال الشرطة أمام الساحات.

والقي الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف خطبة العيد واكد فيها أن عيد الفطر هو يوم الجائزة للصائمين ، كما تناولت الخطبة أهمية تحلي وتمسك المسلمين بالصفات الحميدة التي حسنا عليها الإسلام كحسن الخلق وصلة الأرحام.
آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر وسط تواجد أمني بالمنوفية
آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر وسط تواجد أمني بالمنوفية
آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر وسط تواجد أمني بالمنوفية
آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر وسط تواجد أمني بالمنوفية
آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر وسط تواجد أمني بالمنوفية
آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر وسط تواجد أمني بالمنوفية
آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر وسط تواجد أمني بالمنوفية
آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر وسط تواجد أمني بالمنوفية
آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر وسط تواجد أمني بالمنوفية

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