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محافظات

سماء بورسعيد تمطر "بالونات" بعد صلاة العيد بسبب"صناع الحياة"..شاهد

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:26 ص
سماء بورسعيد تمطر
سماء بورسعيد تمطر بالونات
كتب محمد الغزاوى
ألقى شباب جمعية صناع الحياة على أهالي محافظة بورسعيد من أعلي برج سكني مرتفع كائن أمام ساحة المعمورة المخصصة لصلاة العيد لأهالي المحافظة، الآلاف من البالونات زاهية الألوان، لتسقط على رؤوس المواطنين في أجواء من السعادة.

وتهافت الأطفال والكبار على حد السواء لإلتقاط البالونات والقفز في الهواء للحصول على أكبر عدد منها ، كما قام آخرون بالتقاط الصور " السيلفي" أثناء سقوط البالونات من أعلي إلي أسفل.

ورصدت "صدى البلد" لحظة نزول البالونات، حيث كرر شباب جمعية صناع الحياة إسقاط البالونات أكثر من مرة ليحصل أكبر عدد من المواطنين على البالونات الملونة.

وكان قد أدى الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد وعلى رأسهم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية في المحافظة صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة المعمورة الكائن بمحيط ديوان عام حى الشرق.
سماء بورسعيد تمطر "بالونات" بعد صلاة العيد بسبب"صناع الحياة"..شاهد
سماء بورسعيد تمطر "بالونات" بعد صلاة العيد بسبب"صناع الحياة"..شاهد
سماء بورسعيد تمطر "بالونات" بعد صلاة العيد بسبب"صناع الحياة"..شاهد
سماء بورسعيد تمطر "بالونات" بعد صلاة العيد بسبب"صناع الحياة"..شاهد
سماء بورسعيد تمطر "بالونات" بعد صلاة العيد بسبب"صناع الحياة"..شاهد

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