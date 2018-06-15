ركوب الخيل والجمال من أبرز مظاهر العيد في الوادي الجديد

احتفل أهالي محافظة الوادي الجديد، بعيد الفطر المبارك، بركوب الجمال والخيول، خاصة الأطفال، وتبادل الزيارات بين الأصدقاء عقب انتهاء صلاة العيد.



وحرص المنظمون لصلاة العيد في المساجد والساحات على توزيع الحلوى والهدايا والبالون على كل أسرة أحضرت أطفالها لحضور مراسم الصلاة العيد.



ورفعت محافظة الوادى الجديد حالة الطوارئ، وتم تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين، وإلغاء الإجازات للعاملين بمرافق الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء، إضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات وجميع مديريات الخدمات، تحسبا لأى طوارئ.