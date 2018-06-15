محافظ الشرقية والقيادات التنفيذية يؤدون صلاة العيد بمسجد الفتح..صور

أدى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، يرافقه اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، والدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، وعددًا من رجال الدين والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.



ودارت خطبة العيد حول كيفية الإحتفال بيوم العيد وضوابط الفرحة فيه وما ينبغي على المسلم عمله من صلة للأرحام وزيارة للمرضى وإدخال البهجة و السرور على اليتيم.



وتحدث الخطيب عن أداب فريضة الصيام وما ينبغي على المسلم أن يتبعه في أسلوب حياته بعد الشهر الفضيل.

وهنأ المحافظ المواطنين من أبناء المحافظة بعيد الفطر المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر و شعبها من كل مكروه و سوء.

