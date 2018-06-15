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محافظات

اليوم..20 مركز شباب بالأقصر يبث مجانا مباريات كأس العالم

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:13 ص
صدى البلد
شمس يونس
تستعد مراكز الشباب بالأقصر لبث مباريات كأس العالم التي بدأت أولى مبارياته أمس، مجانًا للمواطنين.

وأوضح حفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر أنه تمت مناقشة الاستعدادات لبث المباريات، من خلال التنبيه على جميع مراكز الشباب بالتقدم بطلب إذاعة المباريات لتجديد الاشتراك في القنوات الرياضية المشفرة التي تبث مباريات كأس العالم، حتى يتم حصرها وإخطار الوزارة بأعداد المراكز التي سددت إيصال الاشتراك، لتقوم الوزارة بتوفير التكلفة التي تحملتها المراكز، لتوفير المتابعة مجانًا للجماهير، مؤكدًا أن 20 مركز شباب بالمحافظة من المقرر أن تبث مباريات كأس العالم.

وعن مراكز الشباب المتوفر لديها أجهزة البث والمقرر إذاعتها لمباريات كأس العالم 2018 بالأقصر هي: "مركز شباب المحاميد بحري التابع لإدارة أرمنت، مركز شباب الرزيقات بحري التابع لإدارة أرمنت، مركز شباب الضبعية التابع لإدارة القرنة، مركز شباب حاجر الضبعية التابع للقرنة، مركز شباب الحسينات التابع لإدارة الطود، مركز شباب القباحي الغربي التابع لبندر الأقصر، مركز شباب طفنيس التابع لإدارة إسنا".

كما يتم عرض المباريات بمركز شباب الشيخ سلطان التابع لإدارة الطود، ومركز شباب الزهراء التابع لإدارة الطود، ومركز شباب الندافين التابع للطود، ومركز شباب الطود بإدارة الطود، ومركز شباب منشية النوبة التابع لإدارة الطود، ومركز شباب الرضوانية التابع لإدارة البياضية، ومركز شباب البياضية، ومركز شباب البعيرات التابع لإدارة القرنة، ومركز شباب القرنة، ومركز شباب أولاد الشيخ التابع لأرمنت، ومركز شباب الجوايدة بإسنا، ومركز شباب أصفون بإسنا، ومركز شباب الشبان المسلمين بأرمنت.

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