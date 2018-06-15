هزيمة السعودية ومباراة مصر تسيطر على احتفالات المصريين بالعيد

واصل آلاف المواطنين احتفالهم بعيد الفطر المبارك بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، ورفع بعض المواطنين أعلام الدول العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 "مصر _ المغرب _ السعودية _ تونس".



ودار بينهم حديث عن لقاء منتخب مصر بنظيره الأوروجواي ظهر اليوم الجمعة في أولى مبارياتهما بنهائيات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى والتي تضم لجانبهما روسيا البلد المضيف والسعودية.



كما تطرقوا للحديث عن الهزيمة الثقيلة للمنتخب السعودي بخماسية نظيفة.



