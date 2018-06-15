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محافظات

محافظ القليوبية ومدير الأمن يؤديان صلاة العيد بمسجد ناصر ببنها..فيديو و صور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:11 ص
محافظ القليوبية ومدير
محافظ القليوبية ومدير الأمن يؤديان صلاة العيد
إبراهيم الهوارى
أدى اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية يرافقه اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها وسط حشد كبير من المصلين والأجهزة التنفيذية والأمنية ووكلاء وزارة الأوقاف والصحة والشباب والرياضة بالمحافظة. 

كما أدى الآلاف من الأهالى والمواطنين بالمحافظة صلاة العيد في 370 ساحة خصصتها مديرية الأوقاف على مستوى قرى ومراكز المحافظة حيث شهدت الساحات إقبالا كبيرا من الرجال والأطفال لصلاة العيد.

من جانبه أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بمجالس المدن ومديريات الخدمات طوال أيام الاحتفالات عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين المنشآت الحيوية والمنتزهات العامة.

وأضاف المحافظ أنه تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة البلاغات ورفع حالة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتوزيع سيارات الإسعاف بالأماكن الحيوية بمدن المحافظة ومراجعة المعديات النهرية وتوزيع فرق الإنقاذ عليها
محافظ القليوبية ومدير الأمن يؤديان صلاة العيد بمسجد ناصر ببنها..فيديو و صور
محافظ القليوبية ومدير الأمن يؤديان صلاة العيد بمسجد ناصر ببنها..فيديو و صور
محافظ القليوبية ومدير الأمن يؤديان صلاة العيد بمسجد ناصر ببنها..فيديو و صور

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