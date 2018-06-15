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وزيرالتنمية المحلية الجديد:ترشيد النفقات وحسن إدارة الأصول

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:20 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
ايمان البكش
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على ضغط الإنفاق وترشيد النفقات تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه مع أعضاء الحكومة الجديدة.

وأضاف ، في أول تصريح صحفي له اليوم، أنه سيتم تحقيق مبدأ حسن إدارة الأصول على النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها لصالح الشعب المصري في المقام الأول.

وقال الوزير إنه سيتم أيضًا إيلاء الشباب اهتمامًا خاصًا وسيتم التفاعل معهم .

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