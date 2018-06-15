محافظ الشرقية يهدي مرضى مستشفى المبرة الحلوى أثناء تهنئتهم بالعيد..صور

زار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، مرضي مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق لتهنئتهم وذويهم بعيد الفطر المبارك، وأهداهم الحلوي والبسكويت، وذلك عقب الانتهاء من أداء صلاة العيد.



وأدار المحافظ حوارًا مفتوحًا مع المرضى للاطمئنان على حالاتهم الصحية والتأكد من كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، وشدد على إلغاء كافة الإجازات بالقطاعات الخدمية من مياه وصحة وصرف صحي وزراعة وتموين للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وأعرف محافظ الاقليم للمرضى عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل و العودة لمنازلهم في أتم الصحة وأسعد حال.



وشارك المحافظ في الزيارة اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق والدكتور هشام عبدالحفيظ مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة، عددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية.



وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بفتح الحدائق والمتنزهات العامة أمام المواطنين لقضاء أجازة العيد وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والتعاون مع إدارة المرور لفتح الطرق الرئيسية أمام حركة المارة والسيارات.

