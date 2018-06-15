أوقاف الإسكندرية: سيطرنا على جميع ساحات صلاة العيد ولا مخالفات

قال الشيخ محمد العجمي، وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، أن المديرية استطاعت اليوم، السيطرة التامة على جميع ساحات صلاة عيد الفطر المبارك.



وأكد "العجمي"، أن المديرية تمكنت من إزالة الساحات المخالفة ويفط الدعاية سواء كانت لأشخاص أو أحزاب أو جمعيات والتى تم رصدها بمعرفة لجان المتابعة وغرف العمليات المتنقلة التى ظلت تجوب أنحاء المحافظة طوال الليل بهمة وعزيمة الرجال الأقوياء الذين لاهم لهم سوى المصلحة العليا للبلاد والعمل على خروج الصلاة فى أبهى صورها.



وأثنى "العجمى"، على ما وصفه الدور العظيم الذى قام به قيادات الدعوة بالمديرية ومديري عام الإدارات الفرعية والأئمة والدعاة وجميع العاملين بأوقاف الإسكندرية طوال شهر رمضان المبارك وحتى الإنتهاء من صلاة العيد.