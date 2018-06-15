الرئيس السيسي يوزع الآيس كريم على أطفال الشهداء..فيديو

وزع الرئيس عبد الفتاح السيسى الآيس كريم على أطفال الشهداء، وذلك خلال الاحتفال الذى أقيم بمركز المنارة احتفالا بأطفال وأسر الشهداء فى أول أيام عيد الفطر المبارك .



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أدى صلاة عيد الفطر فى مسجد المشير بالتجمع واحتفل مع أسر الشهداء بأول أيام العيد.



ووجه الرئيس السيسي التحية والتقدير خلال حفل إفطار الأسرة المصرية للشعب المصرى بشكل عام وأسر شهداء الوطن بشكل خاص.



وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: "أول أيام عيد الفطر سنلتقي بأسر الشهداء الذين لن نستطيع تعويضهم حتى نحتفل معهم سويًا».



وعبر عن تقديره لكل شهداء الوطن الذين بذلوا دماءهم فداء له، مضيفًا: «هذا الشكر ليس مجرد كلمات تقال لإرضاء المواطنين لكن هي حقيقة نابعة من القلب، وحق تقدير يجب أن يُعطى لأصحابه».



وكان الرئيس السيسي وجه التهنئة اليوم للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وأضاف السيسي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات".