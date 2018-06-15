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أخبار البلد

آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في الساحات بقرى ومدن سيناء

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:29 ص
صدى البلد
احمد صالح
أدى آلاف المواطنين بمدينة العريش صلاة عيد الفطر المبارك في الملاعب والساحات وأماكن الخلاء على مستوى مدن وقرى محافظة شمال سيناء وقد حرص الأهالي على اصطحاب أبنائهم الأطفال في مشهد مهيب حيث اكتظ مركز شباب العريش بالرجال والشباب والأطفال والسيدات من مختلف الأعمار.

أكد خطيب العيد الشيخ محمد أحمد على بث رسائل من خلال صوم رمضان وفي مقدمتها التكافل الاجتماعي بين الأسر والعطف علي الفقراء من أجل تماسك الأمة.

وأضاف أن هذا الشهر يعلم التعاون بين مختلف فئات المجتمع، ولا يجب ألا يكون هناك فقير خلال الشهر الكريم, كما بث رسالة أهمية الاتحاد والوقوف صفا واحد من أجل وحدة الوطن.

شهدت المنطقة تواجدا أمنيا مكثفا في مختلف الجهات لتأمين المواطنين كما تم استخدام الأجهزة الحديثة في الكشف عن المفرقعات خشية وجود عبوات ناسفة في المكان.



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