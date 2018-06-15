ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الرئيس السيسي يقدم هدايا العيد لأطفال الشهداء.. فيديو

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:25 ص
الرئيس السيسى يقدم
الرئيس السيسى يقدم الهدايا لأبناء الشهداء
رقية محمد
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى هدايا العيد لأطفال وأبناء الشهداء، وذلك خلال الاحتفال الذى أقيم فى مركز المنارة بالتجمع الخامس، حيث أدخل الرئيس الفرحة والبهجة في نفوس الأطفال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أدى صلاة عيد الفطر فى مسجد المشير بالتجمع واحتفل مع أسر الشهداء بأول أيام العيد.

ووجه الرئيس السيسي التحية والتقدير خلال حفل إفطار الأسرة المصرية للشعب المصرى بشكل عام وأسر شهداء الوطن بشكل خاص.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: "أول أيام عيد الفطر سنلتقي بأسر الشهداء الذين لن نستطيع تعويضهم حتى نحتفل معهم سويًا».

وعبر عن تقديره لكل شهداء الوطن الذين بذلوا دماءهم فداء له، مضيفًا: «هذا الشكر ليس مجرد كلمات تقال لإرضاء المواطنين لكن هي حقيقة نابعة من القلب، وحق تقدير يجب أن يُعطى لأصحابه».

وكان الرئيس السيسي وجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف السيسي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات".

ترشيحاتنا

ياسر جلال ومحمد رياض ورانيا ياسين يؤدون صلاة عيد الفطر..صور

هل تغني صلاة العيد عن الجمعة؟.. المؤسسات الدينية تحسم الجدل: الأحوط إقامة الفريضة في المساجد.. ومن تركها يؤديها ظهرًا 4 ركعات

عبد الملك الحوثي يعترف بانهيار قواته في الحديدة ويدعو للاحتشاد

شاهد.. رسالة مؤثرة من مخرج"طايع" لأبطال المسلسل

مواعيد لقاءات اليوم الثاني في نهائيات مونديال روسيا

موسى: أوروجواي فرقة غلسة.. ولدينا ثقة كبيرة في المنتخب.. فيديو

وزيرالتنمية المحلية الجديد:ترشيد النفقات وحسن إدارة الأصول

السيسي يتناول وجبة الإفطار مع أبناء الشهداء

تخلصي من الناموس نهائيا بملعقة قهوة

مئات السجناء الصادر بحقهم عفو رئاسي يستعدون للمغادرة

فيديوجراف| 3 قرارات جمهورية مهمة للرئيس السيسي

الفوفوزيلا تشعل فرحة المواطنين بجامعة الدول العربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر بطرطوس

شاهد.. الآلاف يؤدون صلاة العيد فى مسجد عمرو بن العاص

شاهد..الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بالوراق

شاهد ..آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مئات المواطنين من مختلف الجنسيات العربية يتوافدون على ساحة مصطفى محمود .. فيديووصور

فيديو

الرئيس السيسى يقبل رأس أحد أبناء الشهداء ويتبادل تهانى العيد مع الأسر .. فيديو
الرئيس السيسي يقدم هدايا العيد لأطفال الشهداء.. فيديو
الرئيس السيسي يوزع الآيس كريم على أطفال الشهداء..فيديو
وزيرة الصحة: أتعاون مع مقدمي الخدمة الطبية وسننهي قوائم الانتظار.. فيديو
مسلسل ايوب الحلقة 29 .. إيداع آيتن عامر مستشفى للأمراض النفسية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟