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أخبار البلد

​محافظ دمياط ومدير الأمن يؤديان صلاة العيد بميدان الساعة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:27 ص
صدى البلد
زينب الزغبي
أدى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط صلاة عيد الفطر المبارك وسط حشد كبير من المواطنين بميدان الساعة وسط مدينة دمياط كما أدى الصلاة معه اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط واللواء ممدوح طه سكرتير عام المحافظة, وأعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

وفي خطبة العيد حث الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف على الاقتداء واستلهام العبرة من هذه المناسبة الكريمة، لافتًا إلى أن العيد شرع للتواصل والتراحم وإدخال البهجة على القلوب.

دعا الشيخ "سلامة" المواطنين إلى التراحم والمودة والتكافل فيما بينهم.

عقب الصلاة هنأ المحافظ جموع المصلين الموجودين بالميدان بعيد الفطر المبارك.​

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