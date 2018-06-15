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الرئيس السيسى يقبل رأس أحد أبناء الشهداء ويتبادل تهانى العيد مع الأسر .. فيديو

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:30 ص
الرئيس السيسى يدخل
الرئيس السيسى يدخل الفرحة هلى وجوه أبناء الشهداء
رقية محمد
قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رأس طفل أحد أبناء الشهداء، وذلك خلال الاحتفالية التى أقامها فى مركز المنارة لأطفال وأبناء الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك.

قام الرئيس بتوزيع وجبات الإفطار بنفسه على الأبناء ،كما تبادل التهانى مع أهالى وأسر الشهداء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أدى صلاة عيد الفطر فى مسجد المشير بالتجمع واحتفل مع أسر الشهداء بأول أيام العيد.

ووجه الرئيس السيسي التحية والتقدير خلال حفل افطار الاسرة المصرية للشعب المصرى بشكل عام وأسر شهداء الوطن بشكل خاص.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: "أول أيام عيد الفطر نلتقي بأسر الشهداء الذين لن نستطيع تعويضهم حتى نحتفل معهم سويًا».

وعبر عن تقديره لكل شهداء الوطن الذين بذلوا دماءهم فداء له، مضيفًا: «هذا الشكر ليس مجرد كلمات تقال لإرضاء المواطنين لكن هي حقيقة نابعة من القلب، وحق تقدير يجب أن يُعطى لأصحابه».

وكان الرئيس السيسي وجه التهنئة اليوم للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف السيسي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات".

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