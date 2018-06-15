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أخبار العالم

مسؤول: قوات أمريكا في كوريا الجنوبية ليست جزءا من محادثات واشنطن وبيونجيانج

الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:30 ص
صدى البلد
رويترز
قال مسؤول كبير في مكتب الرئاسة بكوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن القوات الأمريكية في بلاده ليست جزءا من المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة لأنها مسألة تخص التحالف بين واشنطن وسول.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه سيوقف المناورات الحربية "المكلفة والمستفزة" مع الجنوب في أعقاب القمة التاريخية في سنغافورة التي جمعته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وذكر المسؤول أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة بحثتا أيضا قبل قمة الثلاثاء هدف تحقيق "نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية" مبكرا. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

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