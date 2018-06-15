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أخبار العالم

رئيس فنزويلا يعين نائبة جديدة له

الجمعة 15/يونيو/2018 - 09:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
عيّن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رئيسة الجمعية التأسيسية وزيرة الخارجية السابقة ديلسي رودريجيز نائبة جديدة له.

وذكرت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية، أن مادورو أعلن - خلال موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - ترقية رودريجيز لكي تكون نائبة له، تمهيدا "لبداية جديدة" لفترة رئاسته الثانية على حد قوله، وذلك خلفا لنائبه السابق طارق العيسمي، والذي يشغل حاليا منصب أكبر صانعي السياسة الاقتصادية بالحكومة الفنزويلية.

وتولت رودريجيز رئاسة (الجمعية التأسيسية) الموالية للرئيس مادورو، وتم انتخاب هذه (الجمعية التأسيسية) بناءً على طلب رئيس فنزويلا، لكي تقوم بحل البرلمان وإعادة صياغة دستور البلاد.

وبموجب الدستور في فنزويلا، فإن الرئيس هو المخول بتعيين نائبه، كما يحق لنائب الرئيس تولي مهام الرئيس إذا ما استقال الرئيس أو أصبح غير قادر على القيام بمهامه.

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